LIVE Lipsia-Juventus Champions League calcio in DIRETTA | Motta punta sul 4-2-3-1 Rose si affida a Openda e Sesko

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:04 Le formazioni ufficiali: RB Leipzig (4-4-2): Gulácsi; Geertruida, Lukeba, Orbán, Raum; Baumgartner, Seiwald, Haidara, Simons;, Šeško. Allenatore: Marco(4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Bremer, Savona, Kalulu; Fagioli, McKennie; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Thiago. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valida per la seconda giornata didi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, partita valida per la seconda giornata didi