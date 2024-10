Auto si ribalta in pieno giorno feriti in cinque Tre bambini in ospedale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un’sie fa temere il peggio, ma per fortuna poi le conseguenze non sono gravi. Si è temuto davvero tanto a causa dello spettacolare sinistro che si è registrato, questa mattina intorno alle nove, in una strada periferica di Trepuzzi. All’interno della vettura, purtroppo, c’erano anche treche sono stati accompagnati per sicurezza inta in mattinata, inricoverati inNon sono ancora chiare le cause che hanno portato all’incidente, ma, secondo le prime indiscrezioni, una donna, che era alla guida dell’, ha perso il controllo del suo mezzo, è andata a sbattere contro un muretto e poi si èta in mezzo alla carreggiata. A bordo, come detto, c’erano i tre figli minorenni della donna, oltre che la sorella.