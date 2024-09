Promozione Tris Centese sale al terzo posto La sblocca Pirreca poi tutto facile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024)3 junior corticella 0: Alberghini, Cioni, Garetto, Quaquarelli, Korouma, Perelli, Bonvicini (70’ Aiello), Sassu (75’ Radu),(75’ Fabbri). Bonacorsi (80’ Govoni), Sanci (75’ Costantini). All. Di Ruocco. Marcatori: 27’, 74’ Quaquarelli, 94’ Costantini. Latravolge la Junior Corticella con un netto 3-0 davanti a un fantastico e numeroso pubblico. E’ stata una partita complicata, molto più di quanto il risultato finale possa far sembrare. La formazione bolognese si è chiusa in difesa, ha serrato i ranghi ed era difficile pere compagni trovare dei varchi. Almeno fino al 27’, quando con un guizzo, in area, brucia sullo scatto due difensori e supera il portiere con un elegante pallonetto, è ilgol stagionale.