Manchester United Inzaghi o Allegri per il dopo Ten Hag?

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milano, 30 settembre 2024 – Calcio veloce, dinamico e funzionale: il gioco diha prodotto eccome i suoi frutti dall’arrivo del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter. Da quel 3 giugno 2021, giorno in cui Simonevenne annunciato come nuovo allenatore dell’Interl’addio di Antonio Conte, l’ex allenatore della Lazio ha conquistato un campionato, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane in tre stagioni, non facendo assolutamente rimpiangere il suo predecessore., inoltre, è stato anche l’artefice principale della cavalcata dell’Inter in Champions League nella stagione 2022-23, terminata soltanto in finale contro ilCity.