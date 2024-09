Elezioni Austria vince l' ultradestra Nessun accordo con i nazi da cantina

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 30 settembre 2024) Leinfanno segnare un risultato storico per l'e una sconfitta mai così pesante dal dopoguerra per i due partiti tradizionali, Oevp e Spoe, che insieme non arrivano neanche al 50%. Ora però formare un governo sarà un vero e proprio rebus e il Presidente della Repubblica Van der Bellen mette tutti in guardia e dice che l'incarico sarà dato a chi ha le migliori chance di governare, "a chi ha più del 50% e non il 49,5%". E ha ricordato la sua bussola personale nella scelta del capo di governo: "Qualcuno che tuteli i principi della democrazia liberale". Il capo dello Stato ha già fatto sapere che le consultazioni prenderanno del tempo. Secondo la maggioranza degli analisti, è difficile che ci sarà un nuovo governo inprima di Natale.