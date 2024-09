Caso Sangiuliano l’ex ministro ascoltato in Procura Il legale | Chiarito tutto lui scosso

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di lunedì 30 settembre 2024) Gennaroè statoper oltre quattro ore daltore capo di Roma Francesco Lo Voi in merito alla denuncia per violenza e minaccia a corpo politico e lesioni aggravate presentata a carico dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia. “Posso solo dire che abbiamotutti gli aspetti della questione. Sono stati toccati tutti i punti e abbiamo ripercorso la denunzia come era giusto. Ovviamente ècoperto da segreto di indagine. Posso solo dire che abbiamo fatto una completa illustrazione della denunzia che il dottorha presentato a carico della signora Boccia”, ha detto Silverio Sica, avvocato deldella Cultura, fuori dal Tribunale di Roma. “scuro in volto e arrabbiato? No, solo