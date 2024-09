Studente perde il sussidio dell’Asl | Così mio figlio rischia la laurea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Carrara, 29 settembre 2024 – Frequenta l’Accademia di Belle Arti di Carrara con ottimi risultati, ma potrebbe vedere sfumato il sogno dirsi in nuove tecnologie dell’arte. E’ quanto sta accadendo ad un trentenne con disturbi dello spettro autistico di Carrara. In sostanza loadesso può permettersi di studiare in Accademia perché usufruisce dellegato al progetto ‘Vita indipendente’ della Asl. Un progetto che si propone di rendere indipendenti le persone con disabilità, consentendo loro di scegliere in piena libertà ed autonomia, come vivere, dove vivere e con chi vivere, ma anche che tipo di percorso scolastico scegliere. Ma la Asl Toscana e la Regione Toscana in questi giorni hanno informato le famiglie che ricevevano il contributo, che per continuare a percepirlo dovranno partecipare al nuovo bando.