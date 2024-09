Mr Savethewall a Monza la street art del principe dei ranocchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)– Si è presentato così alla sua prima personale monzese: bomboletta in mano, look informale con sneakers, cappellino e giacca e maglietta macchiate di colore. Praticamente in divisa da lavoro. Mr., uno degliartist più affermati d’Italia, non ha fermato la sua creatività nemmeno davanti alla cerimonia che ha inaugurato la sua mostra alla galleria d’arte contemporanea Casati Arte, in via Carlo Alberto, realizzando sul luogo stesso un’opera live. Si tratta della mostra “May I introduce myself?“, una rassegna a tema “Kiss me“, la sua linea iconografica, dal respiro Pop, una delle tante che lo caratterizza, che vede come protagonista un eleganteo antropomorfo, abbigliato in tanti diversi e suggestivi modi (spesso con citazioni a grandi artisti quali Rothko, Mondrian, Picasso, Hirst), e con tante ambientazioni.