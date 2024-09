Garzeno omicidio di Candido Montini | la traccia di sangue e i soldi che non ci sono chiavi del mistero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024), 29 settembre 2024 – Unaditrovata sul cassetto di un mobiletto a poche spanne dal punto in cui era disteso. Tra i numerosi reperti raccolti nei sopralluoghi dei carabinieri dopo la scoperta dell’del pensionato, questo è forse quella più significativa, da cui si attendono possibili novità. Che comunque non saranno svelate a breve, ma devono sottostare ai tempi richiesti dai laboratori di analisi e dalle procedure di corretta conservazione delle prove per potere dare un frutto utilizzabile come prova in un dibattimento.