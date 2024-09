ChatGPT spinge l’energia nucleare | perché l’IA ha bisogno dell’atomo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 29 settembre 2024) Microsoft, Amazon e altre società tecnologiche stanno sviluppando un interesse molto forte per, a causa dell’intelligenza artificiale. Far funzionare i data center che permettono aldi addestrarsi e rispondere alle domande degli utenti richiede molta energia. Al contempo, i giganti tech hanno preso impegni per ridurre a zero le proprie emissioni a partire dal dal 2030. Le fonti rinnovabili possono coprire solo parzialmente questa domanda, a causa dell’irregolarità della loro produzione energetica. Per questa ragione il, una fonte a basse emissioni e che può produrre energia in ogni momento del giorno, è considerato una soluzione appetibile al problema. I progetti nucleari di Microsoft e Amazon Microsoft e Amazon sono le due società che si spartiscono il mercato dei servizi web in cloud insieme a Google.