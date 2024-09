Biologico si valuta il modello d’impresa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Circa 150 aziende coinvolte nel test propedeutico, 20 selezionate per la sperimentazione pilota e un nuovo strumento che guarda all’agricoltura del futuro. Si chiama MB-Tool (Marche Biologiche Tool) il nuovo strumento perre la sostenibilità delle imprese e digitalizzare la filiera. I primi risultati sono stati presentati a Montefelcino (Pesaro Urbino) nel corso di un convegno organizzato dal Consorzio Marche Biologiche. Le 20 aziende a conduzione familiare sottoposte al progetto pilota sono state analizzate per percentuali di investimento in tecnologia, riutilizzo di sostanze organiche, approvvigionamento e consumi energetici, fertilità del suolo, uso o riciclo dell’acqua.