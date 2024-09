Allegri potrebbe sostituire ten Hag al Manchester United 

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 29 settembre 2024) La situazione in casaè sempre più infuocata dopo il pesante ko interno contro il Tottenham. La sconfitta per 3-0 ad Old Trafford ha fatto traballare ulteriormente la posizione di Erik ten Hag e l’olandese sembra avvicinarsi sempre di più ad un possibile esonero. Quello che appare interessante è l nome che sembra circolare tra i corridoi del club inglese. Alcune figure all’interno delvedrebbero Massimilianocome possibile sostituto sulla panchina dello United, secondo il sito CaughtOffside.