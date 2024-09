Rabbia dei negozianti | Già persi 5 milioni Danni a 300 attività lungo l’intera tratta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ci sono 300lacolpite dal cantiere che in un solo anno registrano oltre 5di euro di perdite complessive. Per un progetto di 20 anni fa e un’opera che nessuno voleva e vede in azione un’azienda appaltatrice, come abbiamo saputo, in gravi difficoltà. Ristori economici e ripartenza del cantiere o saranno in molti ad abbassare la saracinesca". È stato molto chiaro Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, durante la conferenza stampa convocata ieri per fare il punto sul cantiere incubo della nuova metrotranvia Milano-Seregno. Conferenza in cui idei lavori, partiti a singhiozzo e praticamente fermi, sono stati messi in luce e portati davanti ad alcuni sindaci e consiglieri regionali della zona. Problemi che Confcommercio temeva fin dall’inizio.