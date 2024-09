Mi aiutate a scrivere il mio romanzo? Vi invito a casa mia | l’appello dello scrittore Gabriele Dadati per il suo nuovo libro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Miil mio? Se sì, vimia. L’offerta creativa, già denominata “la domenica con lo”, è stata lanciata su Facebook dallo. L’autore piacentino, classe ’82, è stato molto chiaro: cari lettori ho bisogno di voi. Raro che nel settore letterario si faccia così sincera comunella con le masse sconosciute. Certo, molti scrittori fanno della gelosia per i propri inediti, magari prossimi alla pubblicazione, un atteggiamento naturale e finanche morale. Questa volta però il discorso è ancor più a monte: ilè ancora dae per timore che qualcosa di programmato –la “scaletta” delce l’ha già – non abbia molto senso o sia poco credibile meglio che lo leggano persone comuni non legate alla stesura.