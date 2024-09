L’estate di Predappio al gran finale | domani mercatino e festa dei nonni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Con l’ultimo weekend di settembre si conclude il cartellone di eventi ‘vive’, la rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di, in collaborazione con l’Associazione culturale Teatro delle Forchette’ e in sinergia con le associazioni e realtà operanti nel territorio. Due sono gli appuntamenti in programma per: ildel riuso ‘Il baule della nonna’ e la ‘deie non’. Dall’alba al tramonto sarà allestito in piazza Garibaldi ilorganizzato dall’Associazione ‘Albero Rosso’, che riunisce i commercianti e gli artigiani della cittadina. "Scopo dell’iniziativa – spiegano gli organizzatori – è quello di esporre e dare nuova vita agli oggetti conservati nei garage e nelle cantine". Per prenotarsi ed avere la possibilità di partecipare come espositore occorre contattare Maurizio nelle ore serali (342.1026597).