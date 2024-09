I disegni di De Bestiarum Naturis dalla mostra alle abitazioni dei visitatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024)a casa propria: idella“De Bestiarium“, ovvero le opere di Andrea Carlo Pedrazzinistite fino al 24 dicembre a Casa Bucci a cura di Viviana Bucci, potranno essere portati a casa in un evento speciale che si terrà oggiore 18,30. L’iniziativa, denomintata “Evento Bestiale“, inizierà per i presenti lasciandosi ispirarelettura, a cura di Silvia Melini, di alcuni dei recentissimi Racconti Scelti di Pedrazzini, legati al bestiario esposto, accompagnati dal commento dell’artista stesso; poi si potrà poi prenotare la stampa digitale di uno deiesposti, per venirlo poi a ritirare al termine della. L’occasione è riservata solo ai presenti oggi.