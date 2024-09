Pucciniano in Nicaragua E lo scambio culturale diventa caso politico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torre del Lago (Lucca), 27 settembre 2024 –unla trasferta indel Festival, rappresentata dal direttore generale Franco Moretti, e dell’amministrazione Del Ghingaro, con il vicesindaco Valter Alberici. Già atterrate con le loro delegazioni a Managua, e accolte dal sindaco della città, Reyna Rueda, e del console italiano Moreno Gabrielli. Nei teatri di Managua e di Leon il 28 e 29 settembre andrà infatti in scena un omaggio a Giacomo Puccini per celebrare il Centenario della sua scomparsa, con artisti solisti del Festival Puccini, Marina Medici, Davide Piaggio, e prime parti dell’Orchestra del Festival Puccini diretti dalla bacchetta di Jacopo Sipari, in collaborazione con gli artisti della Fondazione Incanto.