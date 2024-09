Naomi Campbell sospesa i soldi della beneficenza spesi in oggetti di lusso

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 27 settembre 2024), super moconosciuta in tutto il mondo, finisce al centro di una bufera mediatica e giudiziaria a causa di gravi accuse legate all’uso improprio di fondi destinati a scopi benefici. La vicenda riguarda l’organizzazione Fashion for Relief, un ente diche la stessaaveva fondato e promosso per raccogliere fondi a favore di cause umanitarie, sfruttando il potere e l’influenza dell’industriamoda. Tuttavia, un’indagineCharity Commission, l’ente indipendente che supervisiona le organizzazioni nel Regno Unito, ha portato alla luce gravi irregolarità nella gestione dei fondi, gettando ombre sulla reputazione dell’ex moe mettendo in discussione la trasparenza e l’integrità del suo operato.