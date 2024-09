La Luna Rossa non è piena | pari con gli inglesi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tutto intà nelle acque di Barcellona. Nella prima giornata della finale di Louis Vuitton Cup,e Ineos Britannia si dividono la posta in palio, con una vittoria per parte. A cominciare è la barca italiana che con vento sostenuto e onda ha mostrato di avere le carte in regola per poter dominare una situazione estrema più del solito. La Silver Bullet parte molto bene, mettendosi subito davanti aglie iniziando a guadagnare sugli avversari in virtù di un’ottima velocità, passando in vantaggio di 11’’ già nel primo cancello. Glinon hanno però mai mollato nel corso del primo match race, cercando di ricucire gli strappi superiori ai 300 metri die non dando mai l’impressione di capitolare. La barca italiana però non sbaglia nulla e con il vantaggio acquisito manovra con sicurezza per tutti e 8 lati di gara.