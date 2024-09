Il Sindaco di Sarno devolve il 50% dell’indennità per l’acquisto dei defibrillatori

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Un progetto realizzato non solo attraverso l’indennità cui ho rinunciato, ma grazie ai cittadini sarnesi che mi hanno volutodi questa città dandomi la loro fiducia”. Così ildi, Francesco Squillante, alla presentazione questa mattina del progetto “Città Cardioprotetta” con l’inaugurazione del primo defibrillatore posizionato in Piazza IV Novembre. Il Comune di, grazie alla rinuncia del 50%del, ha avviato il progetto di cardioprotezione, che prevede l’installazione di postazioni salvavita (sei in tutto nel primo anno) in punti strategici del territorio, dal centro alle periferie. “Il nostro obiettivo – ha detto Squillante – è radicare profondamente la cultura del primo soccorso, offrendo così la possibilità concreta di salvare vite umane.