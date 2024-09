Il Ristorante Al Belvedere Recensioni a cinque stelle per il miglior ristorante nel Taramano

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di venerdì 27 settembre 2024) Un’Oasi di Gusto e Tradizione “Al” è molto più di un semplice. È un rifugio dove la cucina genuina incontra l’ospitalità calorosa di questa terra. Il menu è un omaggio alle ricette locali, realizzate con ingredienti freschi e di stagione, selezionati con cura per garantire un’esperienza autentica e soddisfacente. Il Menù: Un Trionfo di Sapori Ogni piatto racconta una storia di passione e tradizione. Dalle paste fatte in casa ai secondi di carne, ogni portata è preparata con maestria e amore per la cucina. Non mancano poi le specialità locali, come gli arrosticini abruzzesi e i salumi di produzione propria. Per chi preferisce il pesce, iloffre anche una selezione di piatti marini che variano in base alla disponibilità del giorno. Qualità e Prezzo: Il Binomio Vincente Una delle caratteristiche più apprezzate di “Al” è il rapporto qualità-prezzo.