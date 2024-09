Violenze domestiche brutali Botte da orbi a moglie e figli piccoli nei guai 78enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dopo i casi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora un episodio dinel Salento. Un uomo di 78 anni di Presicce è stato rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, appunto,. Dal 2017 al 2021, l’uomo avrebbe abusato verbalmente e fisicamente deidella, di 6 e 15 anni, e della donna stessa, insultandoli e minacciandoli di morte. L’uomo definiva i bambini “cani” e “parassiti”, mentre alla, che non poteva più avere, rivolgeva frasi denigratorie, sostenendo che “non serviva più a nulla”. Gli episodi di violenza fisica includevano colpi alla testa e percosse ai minori, con laa adolescente costretta a non frequentare la scuola per svolgere le pulizie