Vento fortissimo per l’apertura di Luna Rossa-Ineos | le previsioni meteo per la finale di Louis Vuitton Cup

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si preannuncia unimpetuoso per la prima giornata delladellaCup: oggi giovedì 26 settembre (dalle ore 14.00)Britannia si fronteggeranno nelle acque di Barcellona sotto una brezza decisamente intensa, che secondo ledovrebbe spaziare tra i 15 e i 17 nodi. Sono condizioni avute raramente tra round robin e semi, ma che animeranno le prime due regate del testa a testa tra la formazione italiana e la compagine britannica. Sulla carta Ben Ainslie e compagni dovrebbero essere favoriti con queste folate, ma i ragazzi dello skipper Max Sirena hanno tutte le carte in regola per battagliare alla pari con gli avversari. Sole pieno e una temperatura di 24 °C caratterizzeranno il pomeriggio: sono le condizioni ideali per regatare.