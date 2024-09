Roma-Atheltic Bilbao in tv | dove vederla e probabili formazioni Big match al debutto per i giallorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024)25 settembre 2024 - Si alza il sipario sulla stagione europea anche per l'Europa League, a una settimana esatta dalla prima giornata di Champions. Nuovo formato, a 36 squadre e non più a 32, per la seconda competizione per club, che ricalca in tutto e per tutto quella della nuova Coppa dei Campioni. Niente più gironi dunque, ma un calendario di otto partite scelto dall'algoritmo, che dalle 4 fasce in cui erano divise le, ha selezionato due squadre per fascia, una da affrontare in casa e l'altra in trasferta. La scelta del computer per lain questoeuropeo è ricaduta sull'Athletic Club di, appuntamento fissato per domani, giovedì 25 settembre 2024, alle ore 21 allo stadio Olimpico. Isono a caccia di un rimbalzo dopo l'avvio di stagione in chiaroscuro.