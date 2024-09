Petardo ferisce vigile del fuoco | arrestato tifoso del Bari

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 26 settembre 2024) Undella squadra di calcio del, 36 anni, originario della provincia, è statodda agenti della Digos della Questura del capoluogo pugliese poiché sabato scorso avrebbe fatto esplodere unnello stadio di Frosinone durante la gara valevole per il campionato di serie B tra i laziali e i biancorossi che ha causato un trauma all’orecchio a undelimpiegato in servizio anti-incendi. Lo riporta l’Adnkronos. Nei suoi confronti è stata anche adottata la misura del Daspo (divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) per la durata di tre anni All’arresto hanno collaborato gli agenti della Digos della Questura di Frosinone, Il 36enne è accusato del reato di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Il fatto si è verificato dopo pochi minuti dall’inizio della partita Frosinone-