Conte stravolge il Napoli per la Coppa Italia stasera alle 21 contro il Palermo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024)ilper la21il). Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini: Un maquillage senza trucco per mostrare l’altra faccia del: Caprile in porta, per la prima volta titolare a Fuorigrotta, dov’è nato suo padre, dopo aver esordito all’Allianz al posto dell’infortunato Alex; Mazzocchi, il deb assoluto Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola nella linea a quattro esibita per la prima volta con la Juve e subito riproposta; a centrocampo Gilmour e Lobotka, unico confermato della squadra che sabato ha cominciato la partita allo Stadium; Neres, Raspadori, Ngonge a comporre il tris di trequartispdi Simeone. Un 4-2-3-1 per caratteristiche degli interpreti che però, come sempre, da sistema di gioco e principi disarà piuttosto fluido.