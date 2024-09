Commerciano illegalmente prodotti da fumo | denunciati in due

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 26 settembre 2024) LUCCA – Un magazzino con 50 milioni di articoli dadestinati al commercio ma senza alcuna autorizzazione. La Guardia di Finanza del comando provinciale di Lucca al termine di una complessa attività di polizia giudiziaria hanno individuato un magazzino all’interno del quale era stato creato un vero e proprio deposito illegale dida, essendo stoccati al proprio interno milioni di pezzi tra sigarette elettroniche, cartine e filtri, pronti per essere immessi in commercio. Ad attirare l’attenzione del personale del Nucleo mobile del gruppo di Viareggio, sono state le numerose segnalazioni pervenute sulla presenza di vendite online di sigarette elettroniche e ricariche e-cig da parte di un soggetto che operava in Versilia.