Come arredare casa la guida alle principali tendenze design per l’autunno 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Calore, comfort e un tocco orientale inaspettato. Sono alcuni elementi che caratterizzano lediper, all’insegna di un mix tra tradizione, innovazione e creatività. L’arrivo dei primi freddi e il foliage rappresentano il momento ideale per rinnovare la propriaseguendo le ultimestagionali, puntando su comfort, stile e natura. Piccoli cambiamenti Ristrutturare l’ambiente in cui si vive non è solo una questione pratica, ma costituisce anche l'opportunità di trasformare il proprio spazio in un rifugio accogliente dopo una lunga giornata. Bastano piccoli interventi, semplici, ma oculati, per rinnovare l’atmosfera: a volte è sufficiente una lampada particolare o un plaid morbido e avvolgente.