Esposito sottolinea | Tra Primavera e Serie B salto molto grande!

(Di martedì 24 settembre 2024) La famigliaha vissuto un weekend perfetto. Tutti e tre i fratelli hanno segnato, sia inA che in B con Empoli e Spezia. Francesco Pio, di proprietà dell’Inter, si è detto entusiasta dell’accaduto in un’intervista per Cronache di Spogliatoio. FAMIGLIA – Venerdì ha aperto il weekend Sebastianocon il primo gol in maglia Empoli, il primo in carriera su azione inA e il secondo premio MVP in questa stagione dopo quello col Monza. Domenica hanno chiuso prima sia Salvatore che Francesco Pio: il primo ha segnato e fatto un assist, il secondo ha deciso il successo dello Spezia sulla Carrarese con una doppietta. Pioe la crescita dell’ultimo anno LAVORO – Francesco Pioha parlato dell’accaduto così: «Il primo anno qui mi sono dovuto ambientare. Il passaggio di categoria traB è un