Bosnia Erzegovina arriva un’onorificenza speciale

(Di martedì 24 settembre 2024) Nel corso di una cerimonia organizzata nella Residenza, l’ambasciatore d’Italia in, Marco Di Ruzza, ha insignito Claudia Zini, Direttrice di Kuma International Center for Visual Arts from Post-Conflict Societies, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia, conferitale dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Fondata dalla Zini, Kuma International ha reso l’educazione artistica uno strumento per esplorare e affrontare il profondo impatto della guerra e del genocidio sulla societàco-erzegovese.