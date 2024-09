Mete Dicembre | dove festeggiare il Natale e Capodanno con il botto

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di lunedì 23 settembre 2024) Life&People.it Ai Tropici o nel Mediterraneo, tra i grattacieli di Dubai o tra quelli di Times Square aspettando una nuova Ball Drop, tra le luminarie di Tokyo o a caccia di aurore boreali, anche quest’anno le festività natalizie arriveranno e sarà meglio non farsi cogliere impreparati. E’ questo il momento migliore per programmare le vacanze di2024 e per rassegnare lecelebrare le festività in grande stile. Lo scettro delle preferenze anche quest’anno se lo contendono Maldive e Dubai, sempre richiestissima New York. Tra le best preferred ci sono poi Thailandia, Mauritius e il Messico, seguite dall’Australia, dall’Argentina e dal Vietnam quando si parla di lungo raggio. New entry, l’India, che sta registrando un notevole interesse.