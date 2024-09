Rita Dalla Chiesa sull’omicidio del padre | Un favore politico Le pesanti parole a Tango

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 22 settembre 2024), in un’intervista alla trasmissione Rai, è tornata a parlare della scomparsa di suo, Carlo Alberto, confermando ancora una volta che il generale sarebbe stato ucciso “per fare una un“. Un’ipotesi che la parlamentare aveva già avanzato in passato e che, questa volta, sembra avere un riferimento più chiaro.parla dell’omicidio delNell’intervista aha ricordato la strage di via Carini, avvenuta a Palermo nel 1982, in cui perse la vita anche suo, Carlo Alberto. Un tragico evento entrato nella storia italiana, che ha lasciato in lei un vuoto profondo e che, in passato, la deputata aveva descritto come “unfatto a qualcuno” in un post sui social.