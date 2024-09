Laver Cup 2024 Zverev supera in tre set Tiafoe | sarà decisivo il match Alcaraz-Fritz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 22 settembre 2024) Non poteva esserci epilogo migliore per laCup, che si deciderà all’ultimo singolare dell’ultima giornata. Se c’è ancora vita per il Team Europe, il merito è del beniamino di casa Alexander, che davanti al pubblico di Berlino ha piegato in rimonta Francescon il punteggio di 6-7 7-5 10-5. Undurato ben 2h36? chead un certo punto sembrava avere in mano dato che nel secondo parziale conduceva 4-2. A spuntarla è stato però il giocatore di Amburgo, che ha quindi rimandato ogni discorso al quarto singolare.infatti il vincitore deltra Carlose Taylor(DOVE VEDERLO) a regalare alla sua squadra i punti decisivi per la conquista dellaCup. Ampiamente favorito lo spagnolo, maè reduce dalla finale dello US Open e può sorprendere.