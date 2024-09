Giornate Europee del Patrimonio 2024 28 e 29 settembre Le iniziative promosse dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Tanti gli appuntamenti nei musei e sul territorio, anche con traduzione in lingua dei segni, tra aperture straordinarie, visite, itinerari e attività per i più piccoli Sabato 28 e domenica 29tornano ledel, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa, promossa dal Consiglio d’Europa eCommissione Europea, cui laai, anche per questa edizione, aderisce con un ricco programma di appuntamenti gratuiti rivolti a un pubblico di tutte le età. Il tema di quest’anno,in Cammino, è un invito a riflettere sul valore del nostroculturale in relazione a cammini, vie di comunicazione, connessioni e reti che, oggi come in passato, hanno reso possibili relazioni e scambi fra i popoli e le culture contribuendo alla formazione della nostra identità.