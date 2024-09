Annunciato lo stato d’emergenza in Emilia Romagna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 21 settembre 2024) La premier Giorgia Meloni ha dichiarato sabato lodi emergenza ine nelle Marche dopo le devastanti alluvioni di questa settimana e ha approvato un primo stanziamento di 20 milioni di euro in aiuti. «Il provvedimento riguarda le province di Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini (in) e la Regione Marche» ha dichiarato Nello Musumeci. Molte delle aree colpite sono le stesse che nel maggio 2023 sono state colpite da inondazioni e frane legate a precipitazioni senza precedenti che hanno provocato 17 morti e danni per miliardi di euro.