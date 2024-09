Rob Van Dam | Ritornare a SmackDown è stato fantastico

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 20 settembre 2024) La scorsa settimana WWEè stata la première della nuova stagione dello show. Rob Van Dam ha fatto una breve apparizione sullo schermo, seduto in prima fila tra diverse altre personalità della WWE, come Vickie Guerrero e Teddy Long. Questa è stata la prima apparizione di RVD in WWE dalla Cerimonia della Hall Of Fame 2024, avvenuta ad aprile. Parlando nel suo podcast “1 Of A Kind”, Van Dam ha raccontato nel dettaglio il suo ritorno ainsieme alla moglie Katie Forbes, descrivendo anche quando ha saputo che la WWE voleva che apparisse nello show del marchio blu. Rob Van Dam racconta della sua apparizione a“RVD appare dove gli pare. Fa parte dell’essere l’intero fo****to show. Èun invito che è arrivato con poco preavviso. Èessere lì, credo fosse il 25º anniversario di ‘’.