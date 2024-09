Il libro come un album di famiglia | Mia sorella era una brigatista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2024) “si diventa grandi,si trova la propria strada, quando metà della tua vita si rivela essere una menzogna?”. Gianluca Peciola prova a rispondere a questa domanda nel romanzo La linea del silenzio (Solferino), in cui ricostruisce la sua storia e la storia dell’Italia nel periodo degli anni di piombo. “È stato un richiamo profondo – spiega l’autore, intervistato da Giulia Carla De Carlo per il vodcast di QN “Il Piacere della Lettura” –. Ho sentito la necessità di andare a capire quali aspetti del mio passato mi tormentavano quando volevo ricostruire il rapporto tra mia madre e mio padre». Il padre di Peciola è morto quando lui era piccolo e inse ne parlava poco, e sempre in modo un po’ vago. “Dovevo fare pace col passato – spiega l’autore –.