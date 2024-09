Antonio Sposito Jr | A 5 anni la sua Prima Mostra Fotografica una tradizione di famiglia

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di venerdì 20 settembre 2024) Nipote e figlio d’arte,jr inaugura sabato 21 settembre la sua. A soli 5, durante la scorsa estate, ha preso in mano lavolta la macchinaprofessionale del papà e ha cominciato ad esplorare ed immortalare il mondo visto dagli occhi di un bambino. Nella, dove la fotografia è una(nonnoè uno straordinario fotografo e papà Mario è direttore della fotografia e uno stimato regista), si è presentato, a sorpresa, un momento di autentica felicità. Il fotografo in erba ha scelto con cura le sue fotografie preferite e da un’idea di mamma Katia, ha deciso di aprire le porte di casa perre gli originali scatti, per ora ad amici e familiari, ma chissà se non sarà solo il primo passo verso una meravigliosa carriera internazionale.