Esondazione del fiume Senio a Castel Bolognese | allarme per il centro abitato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024) Nel Comune di, situato in provincia di Ravenna, ilè esondato nei pressi della diga di Steccaia. Il colmo di piena si sta ora dirigendo verso il, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Il sindaco Luca Della Godenza ha lanciato un nuovo appello alla popolazione, invitando i cittadini a salire ai piani alti delle proprie abitazioni e a evitare spostamenti non necessari. Le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza proseguono senza sosta, mentre si monitorano costantemente i livelli dei corsi d’acqua. Nel vicino Comune di Brisighella, sempre nel territorio ravennate, circa 130 persone sono state sfollate a causa dell’aumento del livello delle acque.