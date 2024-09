Poste Italiane la privatizzazione procede ma crescono le preoccupazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Negli ultimi anni ladie di altre importanti società pubbliche è diventata una questione centrale per il Governo italiano. Tra queste,ha giocato un ruolo chiave nel dibattito pubblico, con l’introduzione di vari DPCM che ne hanno segnato l’evoluzione verso un assetto più orientato al mercato. I DPCM suCon la firma di vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), il Governo italiano ha gradualmente avviato il processo didi, una delle più antiche istituzioni del Paese. L’obiettivo di questa operazione è stato duplice. Da un lato migliorare l’efficienza della società e dall’altro permettere allo Stato di ridurre la propria partecipazione finanziaria in un settore che oggi compete in un mercato fortemente liberalizzato.