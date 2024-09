Nuove aggressioni contro i medici a Galatina e Melito di Napoli A Pescara 14 denunce per la devastazione del reparto di Oncologia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Calci e pugni a un medico nell’ospedale di, ferite alla testa al collo per due sanitari adi. Continua la scia di violenze negli ospedali italiani, con casi ormai quasi quotidiani da Nord a Sud, mentre su alcuni casi proseguono le indagini e arrivanoe arresti. Gli ultimi due episodi in ordine di tempo si sono verificati nel Salento e in Campania. Lunedì un 56enne ha aggredito un medico in servizio nel centro per le dipendenze Serd del nosocomio di, in provincia di Lecce. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si è presentato in ospedale e ha minacciato il medico di turno per ottenere una dose aggiuntiva di metadone. Quando il medico ha detto no, si è scagliatodi lui, la guardia addetta alla sicurezza e gli infermieri intervenuti. Nella colluttazione sia il medico in turno sia la giardia giurata sono rimasti feriti.