Maria Luigia Iodice | Grazie al dott Castaldo Benvenuta dott ssa Volpe nuovo Prefetto di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 18 settembre 2024). “Ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, per la sensibilità, le capacità, la determinazione e la passione con le quali ha operato in questi anni in provincia di, ilore Giuseppe. A lui va il più grosso in bocca al lupo per la nuova esperienza professionale che lo attende. Contemporaneamente, colgo l’occasione per dare il benvenuto aldi.ssa Lucia. Una persona eccellente con un curriculum davvero importante che, certamente, con la sua bravura ed esperienza, contribuirà ad un’ulteriore crescita del nostro territorio”. Così la Consigliera Regionale del gruppo ‘Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro, Noi Campani’,.ssa