Guerra Israele-Hamas le ultime notizie | DIRETTA

(Di mercoledì 18 settembre 2024)live dellatraoggi, mercoledì 18 settembre A oltre 11 mesi dagli attentati dello scorso 7 ottobre, latranella Striscia di Gaza non accenna a fermarsi mentre i morti hanno raggiunto ormai i 41.252 e i feriti sono quasi 95.500. I negoziati invece sono in stallo conche ha fatto sapere di non essere interessato a raggiungere un accordo di tregua “a ogni costo”. Intanto si scalda il fronte con il Libano dove gli scambi di colpi tra Tel Aviv e il gruppo armato sciita Hezbollah si fanno sempre più intensi. Di seguito ledi oggi, mercoledì 18 settembre 2024, sullatraa Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.In aggiornamento