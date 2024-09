Addio a Totò Schillaci | aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di una delle sue icone più amate: Salvatore “. L’ex attaccante, che ha indossato le maglie di Juventus, Inter e della Nazionale Italiana, è venuto a mancare dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon, per il quale era stato già sottoposto a due interventi chirurgici. Nonostante la sua grande forza e determinazione, che lo hanno accompagnato sia in campo che nella vita, questa voltanon è riuscito a vincere., nato a Palermo il 1° dicembre 1964, ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio, in particolare grazie alle sue straordinarie prestazioni durante i Mondiali del 1990. In quell’estate magica, con i suoi gol, riuscì a far sognare un’intera nazione, diventando il simbolo di quell’avventura azzurra che l’Italia non dimenticherà mai.