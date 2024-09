Telefoni e droga introdotti nel carcere di Brescia indagate tredici persone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 – La segnalazione di alcuni agenti di polizia penitenziaria rispetto al comportamento anomalo di un collega in servizio alNerio Fischione di, ha dato il via a una lunga e complessa indagine che ha portato a 13 misure cautelari di varia natura. Tutto è iniziato nel gennaio 2021, quando carabinieri e polizia penitenziaria hanno dato il via all’indagine, coordinata dalla procura di. Sono emersi gravi indizi di colpevolezza riguardanti un assistente capo della polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale Nerio Fischione di, che metteva a disposizione di detenuti ed ex detenuticellulari e dispositivi Usb, abusivamentein, oltre a consentire lo scambio di missive tra l'interno e l'esterno della struttura carceraria. Ma non è finita qui.