Real Madrid vs Stoccarda – pronostico formazioni notizie sulle squadre

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ile losi incontrano martedì 17 settembre sera nella prima partita della nuova fase a gironi della Champions League.Nel primo incontro in assoluto tra le due, i detentori delcercheranno di fare un inizio perfetto per iniziare la loro ricerca del titolo numero 16. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le duePer i 15 vincitori della Champions League, ilinizierà la nuova campagna al Santiago Bernabeu, tre mesi dopo aver battuto un altro club tedesco in finale. La finale di giugno ha visto gli uomini di Carlo Ancelotti battere il Borussia Dortmund per 2-0 a Wembley, portando i Los Blancos al sesto titolo in 10 anni.