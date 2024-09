Dalla paura alla speranza migliora Totò Schillaci ma c’è da lottare

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 15 settembre 2024) Il campione e giocatore simbolo di Italia 90 aveva messo in ansia l’Italia intera, ora la famiglia avverte che c’è da aspettare Aveva messoe apprensione all’Italia intera, ma orapare stia molto meglio. A darne conferma è la famiglia dell’ex calciatore con un vero e proprio bollettino. Il campione simbolo di Italia 90è ricoverato in ospedale a le sue condizionino (Ansa Foto) Cityrumors.itè ricoverato all’ospedale Civico, dove l’ex attaccante di Messina, Juventus, Inter ma anche della Nazionale italiana si trova da sabato 7 settembre. Giorni delicati e intensi con l’ex calciatore che ha fatto preoccupare non poco le tante persone che tengono a lui.