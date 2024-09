Mozambano botte alla madre sotto l’effetto della droga | arrestato 27enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembfre 2024 – I Carabinieri hannounin esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti contro familiari. L'uomo è accusato di molestie, ingiurie e violenze fisiche nei confronticonvivente, condotte aggravate dall'uso di sostanze stupefacenti. L'arresto è stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova su richiesta del pubblico ministero, sulla basesussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Ilè stato condotto al carcere di Mantova, in attesa dell'interrogatorio di garanzia e del successivo processo.