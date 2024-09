Alla lunga diventerà titolare! | il Pampa Sosa non ha dubbi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Roberto, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A soffermandosi sulla squadra azzurra ed uno dei calciatori della rosa di Conte. Col tempo Antonio Conte sarà chiamato a plasmare un undiciche possa essere riproposto più volte nel corso della stagione, in modo da creare amalgama e sinergia tra i giocatori. Certo, è un bene avere dei ricambi ed applicare un turnover intelligente, ma che l’allenatore possa avere un’ossatura ben solida, questo rappresenta con ogni probabilità un obiettivo. C’è già chi probabilmente gode di una posizione importante che gli permetterà di vestire la maglia dapiù volte nel corso dei mesi: da Lukaku a Kvara, passando per Buongiorno e Meret, ed ancora Rrahmani e Di Lorenzo, mentre per gli altri ci sarà da sudare per convincere l’allenatore.