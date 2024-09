Treno deragliato a Milano sei feriti Si indaga per disastro ferroviario colposo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 13 settembre 2024) Incidentequesta mattina apoco dopo le 6.30 in via Pallanza, non distante dallo scalo FS di Greco-Pirelli. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco e i mezzi del 118. Sono rimasti coinvolti unmerci e unpasseggeri. In particolare, un container sbalzato da unmerci,in seguito all'urto con un altro convoglio cargo, ha invaso il binario su cui stava sopraggiungendo il2411 (Domodossola 4.56 -Centrale 6.44). Ilpasseggeri, che è rimasto sui binari, ha impattato a bassa velocità con il container, grazie al pronto intervento del macchinista che ha azionato la frenata di emergenza. Tutte le persone a bordo sono state evacuate. I pm cheno hanno aperto il fascicolo con l'ipotesi dia carico di ignoti.